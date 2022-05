Roma-Inter domani in tv in chiaro? Canale, orario e streaming finale Scudetto Primavera 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma o Inter. Un trono per due al Mapei Stadium di Reggio Emilia che ospiterà la finale Scudetto Primavera. La squadra giallorossa di Alberto De Rossi, sul piede d’addio, ha eliminato la Juventus in semifinale e cerca l’ultimo successo dello storico allenatore. La formazione nerazzurra ha battuto il Cagliari con una clamorosa rimonta dal 3-0 a sfavore. La partita, in programma alle 20:30 di martedì 31 maggio, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022). Un trono per due al Mapei Stadium di Reggio Emilia che ospiterà la. La squadra giallorossa di Alberto De Rossi, sul piede d’addio, ha eliminato la Juventus in semie cerca l’ultimo successo dello storico allenatore. La formazione nerazzurra ha battuto il Cagliari con una clamorosa rimonta dal 3-0 a sfavore. La partita, in programma alle 20:30 di martedì 31 maggio, sarà trasmessa in diretta tv insu Sportitalia. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

