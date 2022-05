Roma, 21enne in gravi condizioni dopo la caduta con lo scooter: «Aiutateci, cerchiamo testimoni» (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha perso, molto probabilmente, il controllo del suo scooter, un Honda Sh 125, poi ha terminato la corsa andando a impattare, violentemente, contro il ciglio del marciapiede. Questo è quello che è successo poco prima delle 4 di mattina di ieri a Roma, in via di Boccea all’altezza del civico 400: qui un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito in quello che, almeno apparentemente, sembrerebbe essere un incidente autonomo. Come sta il ragazzo dopo l’incidente su via Boccea Il giovane è stato portato, dal personale sanitario del 118 in ospedale, al Policlinico Gemelli, dove ora sembrerebbe essere in gravi condizioni. Spetterà agli agenti di Polizia Locale del Gruppo Montemario fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La ricerca di testimoni Intanto, sui social, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Ha perso, molto probabilmente, il controllo del suo, un Honda Sh 125, poi ha terminato la corsa andando a impattare, violentemente, contro il ciglio del marciapiede. Questo è quello che è successo poco prima delle 4 di mattina di ieri a, in via di Boccea all’altezza del civico 400: qui un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito in quello che, almeno apparentemente, sembrerebbe essere un incidente autonomo. Come sta il ragazzol’incidente su via Boccea Il giovane è stato portato, dal personale sanitario del 118 in ospedale, al Policlinico Gemelli, dove ora sembrerebbe essere in. Spetterà agli agenti di Polizia Locale del Gruppo Montemario fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La ricerca diIntanto, sui social, ...

