Replica Una Vita in streaming, puntata del 30 maggio 2022 | Video Mediaset (Di lunedì 30 maggio 2022) Nuovo appuntamento oggi lunedì 30 maggio 2022, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Antonito annuncia che diventera’ ministro del lavoro. Ignacio sparisce e i Dominguez pensano che abbia abbandonato di nuovo Alodia. Genoveva convince Natalia a uccidere Marcos. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in streaming, puntata del 30 maggio 2022 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 30 maggio 2022) Nuovo appuntamento oggi lunedì 30, con la soap spagnola Una. Nellaodierna Antonito annuncia che diventera’ ministro del lavoro. Ignacio sparisce e i Dominguez pensano che abbia abbandonato di nuovo Alodia. Genoveva convince Natalia a uccidere Marcos. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnaindel 30Fatti di Gossip.

Advertising

fanpage : #MinaSettembre ha conquistato 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Ottimo risultato per una replica - Apndp : @vincenzogabri16 Quando ho tempo.Poi chi scrive magari(ma non è detto) si aspetta una replica(non obbligatoria),ma… - AlexCrisetti : @pc_947 @simonesalvador La politica di Mediaset è quella di non trasmettere match in contemporanea con l'Italia e i… - MarioGiannelli : RT @DadaViruz: Non una di Meno Viareggio replica alle strumentalizzazioni di Del Ghingaro - tweetazzurri : @Torrenapoli1 Prendeva sempre lui la parola quando le domande erano scomode. Come quella fatta sul mix giovani e gi… -