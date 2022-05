(Di lunedì 30 maggio 2022) E' stataladi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981. A dare la notizia il Tg regionale della Rai. Ladella sepoltura ...

Euronews Italiano

E' stataladi Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981. A dare la notizia il Tg regionale della Rai. La lapide della sepoltura del bimbo ...Nella notte è statala cappella dove è custodito il corpo di Paolino Avella, il 17enne ucciso a seguito di un tentativo di rapina del suo motorino a San Sebastiano al Vesuvio. Lanel cimitero di Pollena ... Profanata tomba di Alfredino Rampi, svastiche sulla lapide La lapide al Verano di Alfredino Rampi, il bambino morto 41 anni fa dopo essere caduto in un pozzo a Vermicino, è stata profanata e imbrattata con 11 svastiche disegnate con il pennarello nero e ingiu ...Alfredino Rampi. Profanata la tomba del bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981. La lapide della sepoltura del bimbo al cimitero Verano di ...