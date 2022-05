Monza in Serie A, Berlusconi: 'No follie mercato ma voglio alta classifica' (Di lunedì 30 maggio 2022) "Finalmente il Monza può disputare il campionato di A... Nello stadio di Monza accoglieremo il Milan, l'Inter, la Juventus e la Roma, sarà una grande festa sempre. La Champions non è nei nostri piani, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Finalmente ilpuò disputare il campionato di A... Nello stadio diaccoglieremo il Milan, l'Inter, la Juventus e la Roma, sarà una grande festa sempre. La Champions non è nei nostri piani, ...

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B MONZA PER LA PRIMA VOLTA PROMOSSO IN SERIE A #SkySport #Monza #SerieB #PisaMonza - mauro_suma : Quanta Lombardia in Serie A: Milan, Inter, Atalanta, Cremonese e Monza #derbydellamadonnina #derbyregionali - sole24ore : Monza in Serie A, Berlusconi: 'Una notizia meravigliosa' - Il Sole 24 ORE - Ftbnews24 : Serie A, Marotta sulle neopromosse: “Felicissimo per Monza e Cremonese” #SerieA -