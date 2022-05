Missione in Russia, Giorgetti gela Salvini: “Proposta suggestiva, ma bisogna muoversi col governo. Sono questioni di portata mondiale” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Sono delle proposte suggestive, però bisogna muoversi di concerto col governo“. Giancarlo Giorgetti bolla così l’idea del proprio leader di partito, Matteo Salvini, di recarsi in Russia a mediare con Vladimir Putin. “Sono questioni di portata mondiale, quindi ciascuno deve dare il suo contributo, ma all’interno di percorsi che Sono molto molto complicati”, dice il ministro dello Sviluppo economico a margine dell’assemblea degli industriali di Parma. Parole che certificano lo scontro interno alla Lega tra Salviniani e “draghini”, come i fedeli del segretario chiamano quelli che cercano di indebolirne la leadership. Giorgetti non nasconde che “in certe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “delle proposte suggestive, peròdi concerto col“. Giancarlobolla così l’idea del proprio leader di partito, Matteo, di recarsi ina mediare con Vladimir Putin. “di, quindi ciascuno deve dare il suo contributo, ma all’interno di percorsi chemolto molto complicati”, dice il ministro dello Sviluppo economico a margine dell’assemblea degli industriali di Parma. Parole che certificano lo scontro interno alla Lega traani e “draghini”, come i fedeli del segretario chiamano quelli che cercano di indebolirne la leadership.non nasconde che “in certe ...

