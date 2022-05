Ius Scholae: Iezzi (Lega), 'contingentamento tempi per toglierci parola' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Oggi in I commissione hanno addirittura contingentato i tempi per l'esame della proposta di legge sulla cittadinanza, il cosiddetto Ius Scholae. Un provvedimento di certo non urgente, visto che le priorità degli italiani sono il lavoro, il caro-energia, la pace fiscale e quella in Ucraina. Una decisione che giunge senza giustificazioni, se non quella di toglierci la parola. La Lega continuerà a dare battaglia". Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali alla Camera. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Oggi in I commissione hanno addirittura contingentato iper l'esame della proposta di legge sulla cittadinanza, il cosiddetto Ius. Un provvedimento di certo non urgente, visto che le priorità degli italiani sono il lavoro, il caro-energia, la pace fiscale e quella in Ucraina. Una decisione che giunge senza giustificazioni, se non quella dila. Lacontinuerà a dare battaglia". Così il deputato dellaIgor, capogruppo in commissione Affari costituzionali alla Camera.

