Galliani: 'Mio figlio mi ha chiesto di battere l'Inter e non il Milan' Adriano Galliani parla così a Sky sport dopo la storica promozione del Monza in serie A: "Pensare a una partita Monza-Milan in...

Monza, Stroppa: 'A dedicata a Berlusconi e Galliani, sono di un'altra categoria. Che attributi!' Una dedica 'Io mi tengo il mio staff e poi dedico a Berlusconi e Galliani, che si meritano questo Storie di cuoio. Tosetto: Io, più Best che Keegan di quel Monza già da serie A Ha giocato al Padova con mio fratello minore, Emilio Tosetto, lui era un portiere e in ritiro ... mentre il suo mentore, dal Monza fino all'era del Milan berlusconiano, Adriano Galliani, dovrà ... Una dedica 'Io mi tengo ilstaff e poi dedico a Berlusconi e, che si meritano questoHa giocato al Padova confratello minore, Emilio Tosetto, lui era un portiere e in ritiro ... mentre il suo mentore, dal Monza fino all'era del Milan berlusconiano, Adriano, dovrà ...