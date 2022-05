Firenze | cassonetti strapieni e topi morti in strada | ' Siamo ai livelli di Roma'

(Di lunedì 30 maggio 2022) Protestano i residenti della zona di via Gioberti, viale Gramsci e piazza Oberdan. Alia: "Previsto un sopralluogo con la direzione Ambiente del Comune per risolvere eventuali ...

Protestano i residenti della zona di via Gioberti, viale Gramsci e piazza Oberdan. Alia: "Previsto un sopralluogo con la direzione Ambiente del Comune per risolvere eventuali ...Il sindaco Nardella: 'Al momento abbiamo 800su 10mila apribili con la chiavetta, ma supereremo il problema. In molte zone raccolta differenziata sopra il ... Rifiuti: dal 2023 apertura cassonetti con la tessera sanitaria Protestano i residenti della zona di via Gioberti, viale Gramsci e piazza Oberdan. Alia: “Previsto un sopralluogo con la direzione Ambiente del Comune per risolvere eventuali criticità” ...“Grazie al porta a porta, raccolta differenziata salita dal 50 al 75%, Firenze meglio di Milano”, dice il sindaco ...