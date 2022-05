Disastro Rai, la chiusura è inevitabile: per lei è finita qui | Fan distrutti (Di lunedì 30 maggio 2022) Un boccone amaro in casa Rai, pare proprio che per lei sia la fine. Un addio che ha lasciato i fan di stucco Un’indiscrezione che vede, al centro della notizia bomba, una conduttrice ed attrice molto conosciuta sulla rete Rai. Sembra che, per lei, ormai non ci sia più nulla da fare. È arrivato l’addio definitivo ed inevitabile. Ecco cosa è successo all’interno degli studi Rai. La stagione televisiva è ormai terminata e si avvia verso la pausa estiva. Alcune trasmissioni torneranno ad essere trasmette in autunno, tanto che in molte potranno subire dei grandissimi cambiamenti. Lo stesso vale anche per alcuni volti storici di casa Rai. Una delle conduttrici che, nell’ultimo periodo è stata davvero tanto amata, rischia di non farcela questa volta. E si tratta di un nome molto seguito nel nostro paese. L’indiscrezione riguarda la conduttrice che ha ... Leggi su topicnews (Di lunedì 30 maggio 2022) Un boccone amaro in casa Rai, pare proprio che per lei sia la fine. Un addio che ha lasciato i fan di stucco Un’indiscrezione che vede, al centro della notizia bomba, una conduttrice ed attrice molto conosciuta sulla rete Rai. Sembra che, per lei, ormai non ci sia più nulla da fare. È arrivato l’addio definitivo ed. Ecco cosa è successo all’interno degli studi Rai. La stagione televisiva è ormai terminata e si avvia verso la pausa estiva. Alcune trasmissioni torneranno ad essere trasmette in autunno, tanto che in molte potranno subire dei grandissimi cambiamenti. Lo stesso vale anche per alcuni volti storici di casa Rai. Una delle conduttrici che, nell’ultimo periodo è stata davvero tanto amata, rischia di non farcela questa volta. E si tratta di un nome molto seguito nel nostro paese. L’indiscrezione riguarda la conduttrice che ha ...

Advertising

Anna50732053 : @fabiofabbretti La #Rai ogni estate in attesa delle nuove stagioni replica quelle vecchie dando la possibilità a n… - OTTVO : RT @geascanca: Grazie a @DomaniGiornale che racconta il disastro di Stromboli e spiega senza mezzi termini le responsabilità: la troupe Rai… - Open_gol : Dalle Eolie parte la proposta per trasferire la fiction Rai dopo il disastro a Stromboli - giorgioghiffo : RT @VStefutti: #Stromboli è una Riserva Naturale Orientata, l’accensione di fuochi è vietata dalla legge. I permessi non potevano essere da… - Albe_1964 : RT @VStefutti: #Stromboli è una Riserva Naturale Orientata, l’accensione di fuochi è vietata dalla legge. I permessi non potevano essere da… -