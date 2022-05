Dayane Mello, siparietto con Samantha De Grenet: cosa è accaduto (Di lunedì 30 maggio 2022) Divertente sketch tra le due amiche ed ex gieffine Dayane Mello e Samantha De Grenet: “Mio marito guarda me…” Il matrimonio di Carlotta Dell’Isola è stata anche l’occasione giusta per riunire le due amiche Dayane Mello e Samantha De Grenet. Le due ex gieffine si sono infatti riabbracciate nel gran giorno della romana, convolata a nozze con il suo Nello Sorrentino nelle scorse ore. E come al solito quando la modella brasiliana e la showgirl si ritrovano insieme non manca il divertimento. Samantha ha pubblicato uno scatto su Instagram insieme al marito Luca Barbato e appunto a Dayane Mello, mozzafiato come sempre sia per bellezza che per stile. Il compagno di vita della De Grenet però ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Divertente sketch tra le due amiche ed ex gieffineDe: “Mio marito guarda me…” Il matrimonio di Carlotta Dell’Isola è stata anche l’occasione giusta per riunire le due amicheDe. Le due ex gieffine si sono infatti riabbracciate nel gran giorno della romana, convolata a nozze con il suo Nello Sorrentino nelle scorse ore. E come al solito quando la modella brasiliana e la showgirl si ritrovano insieme non manca il divertimento.ha pubblicato uno scatto su Instagram insieme al marito Luca Barbato e appunto a, mozzafiato come sempre sia per bellezza che per stile. Il compagno di vita della Deperò ...

Advertising

gojkovicsnezan2 : Non capisco che questo sito sia un grande fan di Dayane Mello, non capisco Mellos che la segue, non capisco che pos… - Paolaaa9_5 : @GOT21566167 Le fan di dayane mello si fanno sempre riconoscere (in negativo ovviamente) - Aurilenebarbo15 : @Andresa26617773 @Iucascomenta Dayane Mello claro ! - Andresa26617773 : @Iucascomenta Dayane Mello sempre ?? - moonstar_belle : RT @361_magazine: -