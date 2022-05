Chiara Nasti e il coro su Zaniolo: 'Con quel gamberetto...'. Poi cancella il commento (Di lunedì 30 maggio 2022) 'Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo '. Questo coro, cantato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti al Circo Massimo, è diventato ampiamente di dominio pubblico negli ultimi giorni. E i ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) 'Il figlio di Zaccagni è di'. Questo, cantato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti al Circo Massimo, è diventato ampiamente di dominio pubblico negli ultimi giorni. E i ...

Advertising

repubblica : Lo sfottò sul figlio di Chiara Nasti, l'influencer attacca sui social e fa body shaming contro Zaniolo [di Riccardo… - MCalcioNews : Chiara Nasti sotterra Zaniolo: 'Con quel gamberetto non si sa come abbia avuto già un figlio'… - _Kandinsky__ : Chiara Nasti ha risposto al machismo con un'affermazione ancora più machista. Sarebbe bastato affermare che fortuna… - laganci_ : Il coro su Zaniolo e Zaccagni è di buon gusto? No Nel contesto del tifo è “normale” e non va considerato come offes… - flamanc24 : RT @ndl00: L’apoteosi della faziosità. Chiara Nasti accusata da “La Repubblica” di body shaming nei confronti di un calciatore che fino a p… -