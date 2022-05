Chi è Francesco De Leo e perché accusa Calcutta

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 maggio 2022) Una serata di festa può facilmente trasformarsi in un momento drammatico: è questo ciò che si evince dal racconto diDe Leo, che sarebbe stato recentemente vittima di un’aggressione da parte di un suo collega. Cantautore indie e frontman di una band milanese, l’artista ha infatti puntato il dito controndolo di avergli sferrato un pugno senza alcun motivo. Chi èDe Leo Classe 1991,è da molti anni attivo nel panorama musicale italiano, soprattutto da quando ha lasciato il suo paese natale trasferendosi a Milano. Qui ha dato il via ad una carriera da solista come cantautore indie, ma ha anche messo su una band che ha riscosso grande successo: l’Officina della Camomilla. Dal suo esordio nel 2008, De Leo ha portato alla luce brani di grande interesse e ha ...