Calcio | Messi | ' l' Italia sarebbe stata tra le favorite al mondiale'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. - (Adnkronos) - “Sarà una partita ufficiale, ci sarà in palio una coppa e vogliamo vincerla come vorranno vincerla anche loro. Sono i campioni d'Europa, se si fossero qualificati per i Mondialiro stati i favoriti. Sono stati sfortunati, potevano qualificarsi già nel girone e alla fine, per episodi, sono rimasti fuori dal. Sicuramente l'una delle candidate alla vittoria, nessuno l'avrebbe voluta incrociare al sorteggio e per tutti questi motivi sarà un bel test per noi”. Lo dice il capitano dell'Argentina Lionelnell'intervista rilasciata a Tyc Sports in vista del match di mercoledì a Wembley, tra i vincitori rispettivamente di Europei e Coppa America. “È folle che l'abbia vinto gli Europei e non sia ai ...