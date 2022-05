Borsa: Mosca apre in rialzo (+0,9%), il rublo si rinforza (Di lunedì 30 maggio 2022) Apertura in rialzo per la Borsa di Mosca. L'indice Moex guadagna lo 0,9% a 2.429 punti. Si rinforza il cambio del rublo, con il cambio a 66,73 rubli per un dollaro, rispetto ai 67,6 di venerdì, e a 71,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Apertura inper ladi. L'indice Moex guadagna lo 0,9% a 2.429 punti. Siil cambio del, con il cambio a 66,73 rubli per un dollaro, rispetto ai 67,6 di venerdì, e a 71,...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Mosca apre in rialzo (+0,9%), il rublo si rinforza: Cambio moneta russa a 66,7 per un dollaro e a 71,7 per u… - stefano04689398 : @lenisa_agostino @FabioFZ3 @ELuttwak Attendo con ansia che la Borsa di Mosca riapra veramente per fare un bel po’ d… - starwalk__ : @rifleplan @ilKato @alex_orlowski La scusa del 'nazismo' ucraino (che conta politicamente meno di casa pound e forz… - elpablo2006 : @chefgts81 @jacopo_iacoboni quale rublo? Quello che non è più scambiato? Parli della 'quotazione' sulla borsa di mo… - ansa_economia : Borsa: Mosca gira in rosso (-0,2%), il rublo resta in calo. Cambio a 65,5 rubli per un dollaro e a 70,1 per un euro… -