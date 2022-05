Approvato rimborso di empagliflozin per pazienti con scompenso cardiaco HFrEF (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - E' stato Approvato in Italia il rimborso di empagliflozin per il trattamento dei pazienti adulti con scompenso cardiaco cronico sintomatico con frazione di eiezione ridotta (HFrEF), come pubblicato in Gazzetta Ufficiale di sabato 28 maggio. Lo annunciano in una nota Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company. L'approvazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) segue il via libera dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) del giugno 2021 e si basa sui risultati dello studio Emperor-Reduced, in cui empagliflozin ha dimostrato una significativa riduzione del 25% del rischio di mortalità per cause cardiovascolari o di ospedalizzazione per scompenso cardiaco, rispetto al placebo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - E' statoin Italia ildiper il trattamento deiadulti concronico sintomatico con frazione di eiezione ridotta (), come pubblicato in Gazzetta Ufficiale di sabato 28 maggio. Lo annunciano in una nota Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company. L'approvazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) segue il via libera dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) del giugno 2021 e si basa sui risultati dello studio Emperor-Reduced, in cuiha dimostrato una significativa riduzione del 25% del rischio di mortalità per cause cardiovascolari o di ospedalizzazione per, rispetto al placebo. ...

