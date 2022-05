Allarme nel Lazio: mancano settemila infermieri (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente dell'Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) di Roma ha lanciato l'Allarme. La denuncia riguarda un'importante carenza nel numero di infermieri all'interno delle strutture sanitarie della regione Lazio. “Al momento – ha dichiarato Maurizio Zega – ne mancano 7mila. Una cifra che non potrà aumentare nei prossimi 4 anni quando, a causa dei pensionamenti, il fabbisogno crescerà fino a 11mila”. Qual è il vero fattore scatenante di una tale disorganizzazione? Perché così poche persone in corsia, nonostante l'emergenza Covid-19 ci abbia insegnato l'imprescindibilità di risorse umane all'interno degli ospedali? Il vero disastro, in base alle parole di Zega, è stato compiuto da diverso tempo: “Nel 1999 l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità, ndr) fissò obiettivi riguardanti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Il presidente dell'Opi (Ordine delle professionistiche) di Roma ha lanciato l'. La denuncia riguarda un'importante carenza nel numero diall'interno delle strutture sanitarie della regione. “Al momento – ha dichiarato Maurizio Zega – ne7mila. Una cifra che non potrà aumentare nei prossimi 4 anni quando, a causa dei pensionamenti, il fabbisogno crescerà fino a 11mila”. Qual è il vero fattore scatenante di una tale disorganizzazione? Perché così poche persone in corsia, nonostante l'emergenza Covid-19 ci abbia insegnato l'imprescindibilità di risorse umane all'interno degli ospedali? Il vero disastro, in base alle parole di Zega, è stato compiuto da diverso tempo: “Nel 1999 l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità, ndr) fissò obiettivi riguardanti ...

