Alfredino Rampi | profanata la lapide con 11 svastiche Zingaretti | ' Un colpo al cuore'

Advertising

fattoquotidiano : Roma, profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano: sulla lapide 11 svastiche e ingiurie scritte con un pennarel… - Agenzia_Ansa : Profanata la tomba di Alfredino Rampi, svastiche sulla lapide #ANSA - nzingaretti : Un colpo al cuore la profanazione della tomba di Alfredino Rampi. Gli autori di questo scempio devono vergognarsi e… - rombi_ti : RT @SarettaMandis86: Chi ha profanato con svastiche la tomba di Alfredino Rampi è una merda umana. #alfredino - cino_1969 : Voi cosa fareste a chi ha profanato la tomba di #alfredinorampi ? -

La lapide con le svastiche Roma, 30 maggio 2022 " Profanata la tomba di, 11 svastiche naziste disegnate sulla lapide del bambino diventato simbolo di forza e coraggio. È successo questa notte al cimitero Verano di Roma , dove è sepolto il bimbo morto nell'...Dolore senza fine per i familiari del piccolo, il bambino di sei anni caduto nel pozzo di Vermicino il 13 giugno 1981 e morto nonostante tutti i tentativi fatti per salvarlo. A pochi giorni di distanza dall'anniversario della sua ...Infame atto vandalico al cimitero monumentale del Verano, a Roma: parole ingiuriose e undici svastiche disegnate a pennarello sulla lapide di Alfredino Rampi. «Indecente la profanazione della tomba di ...A dare la notizia il Tg regionale della Rai. È stata profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981. La lapide della sepoltura d ...