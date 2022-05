3 dritte per usare internet responsabilmente (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel corso degli anni, internet è diventato un mezzo molto potente: con una semplice connessione, possiamo parlare con amici dall’altra parte del mondo, assistere a lezioni universitarie online, comprare ciò che più ci piace (anche se proviene dall’altro emisfero) e rimanere informati su ciò che succede intorno a noi. Come recita un famoso detto, però, da grandi poteri derivano grandi responsabilità: ecco perché internet, oltre agli enormi vantaggi e alle incredibili comodità che offre, può talvolta essere insidioso e nascondere dei pericoli. Soprattutto se si è molto giovani e inesperti, è facile cadere in trappole tese da malintenzionati, entrare in contatto con gente poco raccomandabile o sviluppare una vera e propria dipendenza dalla rete. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere tre consigli utili per un utilizzo consapevole di questo ... Leggi su zon (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel corso degli anni,è diventato un mezzo molto potente: con una semplice connessione, possiamo parlare con amici dall’altra parte del mondo, assistere a lezioni universitarie online, comprare ciò che più ci piace (anche se proviene dall’altro emisfero) e rimanere informati su ciò che succede intorno a noi. Come recita un famoso detto, però, da grandi poteri derivano grandi responsabilità: ecco perché, oltre agli enormi vantaggi e alle incredibili comodità che offre, può talvolta essere insidioso e nascondere dei pericoli. Soprattutto se si è molto giovani e inesperti, è facile cadere in trappole tese da malintenzionati, entrare in contatto con gente poco raccomandabile o sviluppare una vera e propria dipendenza dalla rete. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere tre consigli utili per un utilizzo consapevole di questo ...

Advertising

BoufrouSara : se un anno fa la mia amica mi avesse ascoltata e al posto di andare dritte per quella strada avessimo fatto dietrof… - Luciastellagma2 : quanto dolore.rabbia..paura. tristezza..quando canti trasmetti le tue Emozioni che arrivano dritte al cuore..con un… - ninguangoddess : Grz @sugorana per le dritte, fa di più con full emblem e 200 dmg che con la build ibrida che aveva 237 dmg ?? - micittastato : Alcune dritte per trovare #lavoro o per rilanciare la propria carriera nella capitale economica dell’Italia con il… - fiftycb : @Walparis7Walter @foreveragain70 Io ho trovato gli isolani adorabili e attenti, nulla di ciò che si possa pensare m… -