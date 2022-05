Uomini e donne, pioggia di critiche choc per Tina Cipollari: «Ti meriteresti un sacco di calci in cul*» (Di domenica 29 maggio 2022) Instancabile e vulcanica, Tina Cipollari ne ha sempre per tutti i protagonisti di Uomini e donne. Dopo un periodo di pausa dal programma, l’opinionista più temuta della Tv è tornata in studio e ha subito ripreso il suo ruolo che spesso divide il pubblico tra chi la ama e chi la odia. Nella fetta di pubblico che non la sopporta, c’è un ex volto noto di Uomini e donne, l’ex tronista e gieffina Rossella Intellicato, che sui social ha ripreso a parlare di Tina: «Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in cul*!!». Rossella, anni fa, è stata tronista accanto a Ludovica Valli, ma per lei non ci fu un lieto fine e, ... Leggi su blog.libero (Di domenica 29 maggio 2022) Instancabile e vulcanica,ne ha sempre per tutti i protagonisti di. Dopo un periodo di pausa dal programma, l’opinionista più temuta della Tv è tornata in studio e ha subito ripreso il suo ruolo che spesso divide il pubblico tra chi la ama e chi la odia. Nella fetta di pubblico che non la sopporta, c’è un ex volto noto di, l’ex tronista e gieffina Rossella Intellicato, che sui social ha ripreso a parlare di: «Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma tisempre undiin!!». Rossella, anni fa, è stata tronista accanto a Ludovica Valli, ma per lei non ci fu un lieto fine e, ...

