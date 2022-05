Uomini e Donne, il dramma della ex protagonista: “Ho avuto tre aborti” | Ma adesso una luce all’orizzonte (Di domenica 29 maggio 2022) A brevissimo l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Sabrina Ghio diventerà mamma per la seconda volta, ma le paure sono state tante e ha passato un brutto periodo. La oggi 36enne Sabrina Ghio è stata allieva di ‘Amici’ il talent show di Maria De Filippi; si era presentata come ballerina nel lontano 2004. Qualche tempo dopo la De Filippi ha deciso di contattarla per diventare tronista nel suo altro programma, ‘Uomini e Donne’. Fra tre settimane Sabrina Ghio diventerà la mamma di Mia, il nome già scelto per la sua secondogenita. Una gravidanza tanto sospirata e desiderata, quella di Mia. Sabrina, prima di partecipare a ‘Uomini e Donne’, si era sposata nel 2008 con l’immobiliarista Federico Manzolli e insieme avevano avuto una figlia, Penelope. I due si sono ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 29 maggio 2022) A brevissimo l’ex tronista di ‘’ Sabrina Ghio diventerà mamma per la seconda volta, ma le paure sono state tante e ha passato un brutto periodo. La oggi 36enne Sabrina Ghio è stata allieva di ‘Amici’ il talent show di Maria De Filippi; si era presentata come ballerina nel lontano 2004. Qualche tempo dopo la De Filippi ha deciso di contattarla per diventare tronista nel suo altro programma, ‘’. Fra tre settimane Sabrina Ghio diventerà la mamma di Mia, il nome già scelto per la sua secondogenita. Una gravidanza tanto sospirata e desiderata, quella di Mia. Sabrina, prima di partecipare a ‘’, si era sposata nel 2008 con l’immobiliarista Federico Manzolli e insieme avevanouna figlia, Penelope. I due si sono ...

