Uomini e Donne: Ida va a Verissimo e scoppia il caos (Di domenica 29 maggio 2022) Uomini e Donne, Ida va a Verissimo: scoppia il caos, la dama del dating show si è confessata davanti a Silvia Toffanin. Dopo un percorso da protagonista a Uomini e Donne, Ida Platano è tornata sotto i riflettori come ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per l’ultimo appuntamento di questa stagione televisiva. L’intervista a Ida fa discutere (foto: Mediaset Play).La Platano, che di recente ha avuto modo di interagire di nuovo col suo ex, Riccardo Guarnieri, si è confessata nel salotto della conduttrice, anche se in molti non hanno apprezzato; scoppia il caos. Uomini e Donne, Ida va a Verissimo: scoppia il caos, in ... Leggi su formatonews (Di domenica 29 maggio 2022), Ida va ail, la dama del dating show si è confessata davanti a Silvia Toffanin. Dopo un percorso da protagonista a, Ida Platano è tornata sotto i riflettori come ospite di Silvia Toffanin a, per l’ultimo appuntamento di questa stagione televisiva. L’intervista a Ida fa discutere (foto: Mediaset Play).La Platano, che di recente ha avuto modo di interagire di nuovo col suo ex, Riccardo Guarnieri, si è confessata nel salotto della conduttrice, anche se in molti non hanno apprezzato;il, Ida va ail, in ...

Advertising

GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - Methamorphose33 : RT @unpooverthetop: otto anni fa a uomini e donne una delle scelte più belle della storie del programma, otto anni dopo beatrice e marco si… - TOPGAMING43 : Dizdvizd Beauty Case da Viaggio, Grande Borsa da Toilette, PU Impermeabile Trousse Trucchi Cosmetici Organizer per… -