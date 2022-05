Uomini e Donne, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto (Di domenica 29 maggio 2022) Il trono over di Uomini e Donne da oltre dieci anni ormai vede dame e cavalieri dai trent’anni in su che partecipano alla trasmissione di Maria De Filippi per conoscersi. E in tanti si chiedono se vengano pagati, visto che l’impegno non è indifferente: devono presenziare a due registrazioni a settimana, con tutto quello che comporta anche in termini lavorativi (non tutti ovviamente sono in pensione). Ebbene a quanto pare, pur confermando che dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne non vengono chiamati, tutti quanti hanno un regolare contratto che stabilisce non solo i loro “doveri” ma anche la “retribuzione” che consisterebbe in un piccolo rimborso spese. I protagonisti del format, insomma, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 maggio 2022) Il trono over dida oltre dieci anni ormai vededai trent’anni in su che partecipano alla trasmissione di Maria De Filippi per conoscersi. E in tanti si chiedono se vengano, visto che l’impegno non è indifferente: devono presenziare a due registrazioni a settimana, con tutto quello che comporta anche in termini lavorativi (non tutti ovviamente sono in pensione). Ebbene a quanto pare, pur confermando chedel trono over dinonchiamati, tutti quanti hanno un regolareche stabilisce non solo i loro “doveri” ma anche la “retribuzione” che consisterebbe in un piccolo rimborso spese. I protagonisti del format, insomma, ...

