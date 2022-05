Una serie tv sulle Eolie per riparare il danno subito a causa della Rai. Dal web la proposta: La giri Sorrentino (Di domenica 29 maggio 2022) Da viale Mazzini a Roma a piazza Mazzini a Lipari. Dalla fiction Rai alla realta’ di un’isola, quella di Stromboli, devastata da un incendio che, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della magistratura, sarebbe stato causato da una imperdonabile leggerezza nel corso della riprese. Quello che doveva essere uno straordinario spot pubblicitario, e cioe’ la serie televisiva sulla Protezione Civile con Ambra Angiolini protagonista e la regia di Mario Pontecorvo, si e’ trasformato in una ferita al patrimonio naturalistico che sara’ difficile da rimarginare. In attesa di accertare le responsabilita’, con un rimpallo di accuse tra la Rai e la casa di produzione “11 marzo”, c’e’ chi lancia la proposta di un gesto “riparatore”. L’iniziativa e’ del sito web NotiziarioEolie.it, che fa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) Da viale Mazzini a Roma a piazza Mazzini a Lipari. Dalla fiction Rai alla realta’ di un’isola, quella di Stromboli, devastata da un incendio che, secondo una prima ricostruzione ancora al vagliomagistratura, sarebbe statoto da una imperdonabile leggerezza nel corsoriprese. Quello che doveva essere uno straordinario spot pubblicitario, e cioe’ latelevisiva sulla Protezione Civile con Ambra Angiolini protagonista e la regia di Mario Pontecorvo, si e’ trasformato in una ferita al patrimonio naturalistico che sara’ difficile da rimarginare. In attesa di accertare le responsabilita’, con un rimpallo di accuse tra la Rai e la casa di produzione “11 marzo”, c’e’ chi lancia ladi un gesto “riparatore”. L’iniziativa e’ del sito web Notiziario.it, che fa ...

Advertising

alex_orlowski : In Germania si rischia fino a 3 anni di carcere in Polonia 2 anni ... Gli Zeta Italiani sono quindi una serie di a… - FulvioPaglia : Ho pianto per una serie D vinta a 8 minuti dalla fine, a 500 chilometri dalla mia città, con i miei fratelli in str… - Paolo_Bargiggia : Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l'ultima Coppa europea, quasi una roba da te… - Miti_Vigliero : RT @micaelaanna07: Il produttore giapponese di modellini in plastica Tamiya ha introdotto una nuova serie di personaggi che ha denominato:… - lxvryu : RT @sevenorbt: spero facciano una serie 'campeggio con i miei amici gay' -