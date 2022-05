Ultime Notizie – Gp Monaco, Perez vince davanti a Sainz e Verstappen (Di domenica 29 maggio 2022) Sergio Perez vince il Gp di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo. Il messicano della Red Bull si impone davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e al compagno di squadra e leader iridato, l’olandese Max Verstappen. Quarto posto la seconda Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc che precede gli inglesi George Russell, con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. A completare la top ten lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso, l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton, il francese dell’Alpine Esteban Ocon e il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas. È successo di tutto a Monaco! Continua la maledizione della gara corsa in casa per Leclerc, che nonostante la pole stavolta si è dovuto arrendere e chiudere al 4° posto dopo un errore del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 29 maggio 2022) Sergioil Gp disul circuito cittadino di Montecarlo. Il messicano della Red Bull si imponealla Ferrari dello spagnolo Carlose al compagno di squadra e leader iridato, l’olandese Max. Quarto posto la seconda Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc che precede gli inglesi George Russell, con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. A completare la top ten lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso, l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton, il francese dell’Alpine Esteban Ocon e il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas. È successo di tutto a! Continua la maledizione della gara corsa in casa per Leclerc, che nonostante la pole stavolta si è dovuto arrendere e chiudere al 4° posto dopo un errore del ...

