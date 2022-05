Torna The Rookie 4 su Rai2 il 29 maggio, poi un doppio episodio dal 5 giugno (Di domenica 29 maggio 2022) Torna in onda The Rookie 4 su Rai2 con un episodio il 29 maggio. Poi, la serie tv con Nathan Fillion verrà trasmessa con un doppio episodio a partire da domenica prossima. Ma andiamo alle anticipazioni di stasera. L’episodio è il 4×18 e si intitola Traditori. Ecco la sinossi: La rapina a un treno merci pieno di preziosi oggetti all’asta si rivela mortale e la squadra è chiamata a indagare. L’agente Chen ha dei dubbi sull’essere l’aiutante del sergente Bradford ed è sconvolta quando non le dà il riconoscimento che merita. L’agente Harper prende in mano la situazione e prende una decisione cruciale che cambia la sua vita personale. Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 maggio 2022)in onda The4 sucon unil 29. Poi, la serie tv con Nathan Fillion verrà trasmessa con una partire da domenica prossima. Ma andiamo alle anticipazioni di stasera. L’è il 4×18 e si intitola Traditori. Ecco la sinossi: La rapina a un treno merci pieno di preziosi oggetti all’asta si rivela mortale e la squadra è chiamata a indagare. L’agente Chen ha dei dubbi sull’essere l’aiutante del sergente Bradford ed è sconvolta quando non le dà il riconoscimento che merita. L’agente Harper prende in mano la situazione e prende una decisione cruciale che cambia la sua vita personale. Nel cast e personaggi di The4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è ...

