Regina Caeli | il Papa fa un annuncio di grande importanza

(Di domenica 29 maggio 2022) Il Pontefice lo ha annunciato alla presenza dei fedeli giunti ad ascoltarlo in piazza San Pietro. Ventuno nuovi porporati entreranno nel collegio cardinalizio verso la fine dell’estate. La vita terrena di Gesù culmina con l’Ascensione al Cielo, che celebriamo oggi. “Che cosa significa questo avvenimento? Come dobbiamo intenderlo?”. Durante ilodierno,Francesco L'articolo proviene da La Luce di Maria.

"Salendo al Cielo Gesù, anziché rimanere accanto a pochi con il corpo, si fa vicino a tutti con il suo Spirito". (a cura Redazione "Il sismografo") Testo dell'allocuzione del Papa Cari fratelli e ...Invito i fedeli, le famiglie e le comunità ad unirsi a questa invocazione, per ottenere da Dio, con l'intercessione delladella Pace, il dono che il mondo attende. Saluto tutti voi, romani e ... Regina Caeli - Attività del Santo Padre Francesco | Vatican.va "Lunedì e martedì 29 e 30 agosto si terrà una riunione di tutti i Cardinali per riflettere sulla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium". Lo ha annunciato il Papa direttamente ai fedeli, ...Ventuno nuovi porporati entreranno nel collegio cardinalizio verso la fine dell’estate. Il Pontefice lo ha annunciato alla presenza dei fedeli giunti ad ascoltarlo in piazza San Pietro.