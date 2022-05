Advertising

JOYCEDlVlSlON : @aaqi69 La riflessione può essere inutile, come il 99% delle cose che passano su Twitter. Certamente ancor più inu… - orchidea211 : @commentandovi Sicuramente tanto ma per fortuna oggi ci sono i social, le videochiamate, ai miei tempi niente di t… - valibona44 : @deghadol Quindi un rampollo che sta sui social...giusto? Niente altro? - AlfonsoFofo60 : RT @andrea020461: queste polemiche sui social tra i pro ed i contro Ancelotti rafforzano la mia idea che ormai siamo una tifoseria malata e… - andrea020461 : queste polemiche sui social tra i pro ed i contro Ancelotti rafforzano la mia idea che ormai siamo una tifoseria ma… -

Golssip

..., però, che possa aver macchiato la vittoria di Ancelotti e dei suoi. Champions al Real Madrid, l'analisi di Enrico Varriale Varriale punge la Juve: chi ha fatto l'affare con Cr7 Bufera...male per uno che qualche stagione fa fu esonerato dal Napoli perché vecchio e perdente. A ...i giocatori rientravano in campo per un ulteriore riscaldamento per allungare il brodo sui... Niente social per il bimbo di Theo Hernandez, Zoe spiega: “La gente è pazza” Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruita’” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro, con la sola eccezione ...Il digitale e l’arrivo dell’e-commerce hanno reso sempre più comune (e facile) conservare le foto nel cloud piuttosto che stamparle. Questo mette in crisi i negozi di fotografia, che si affidano alla ...