Milan, Di Gennaro: “Brava la società a dare fiducia a Pioli. Sul paragone con Ancelotti…” (Di domenica 29 maggio 2022) Milan DI Gennaro – Davide Di Gennaro, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di MilanNews.it, parlando dello Scudetto conquistato dai rossoneri. Ecco quanto affermato. “Ricordi una Milano così in festa? A memoria no. Forse perché lo Scudetto era il meno previsto di sempre. All’inizio dell’anno quasi nessuno poteva immaginare un Milan al vertice. Questo testimonia ancor di più l’enorme lavoro che ha svolto mister Stefano Pioli confermandosi un allenatore bravo e intelligente nella gestione, nella proposta di calcio e nella serietà. Brava anche la società a dar fiducia a lui e ad un gruppo di giovani che sono letteralmente esplosi. Come ha vissuto questo tricolore? ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022)DI– Davide Di, ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni diNews.it, parlando dello Scudetto conquistato dai rossoneri. Ecco quanto affermato. “Ricordi unao così in festa? A memoria no. Forse perché lo Scudetto era il meno previsto di sempre. All’inizio dell’anno quasi nessuno poteva immaginare unal vertice. Questo testimonia ancor di più l’enorme lavoro che ha svolto mister Stefanoconfermandosi un allenatore bravo e intelligente nella gestione, nella proposta di calcio e nella serietà.anche laa dara lui e ad un gruppo di giovani che sono letteralmente esplosi. Come ha vissuto questo tricolore? ...

Advertising

sportli26181512 : MN - Di Gennaro: 'La grande sfida del Milan sarà confermarsi ai piani alti': Davide Di Gennaro, ex centrocampista d… - sportli26181512 : MN - Di Gennaro: 'Pioli è intelligente, brava la società a dargli fiducia': Davide Di Gennaro, ex centrocampista de… - sportli26181512 : ESCLUSIVA MN - Di Gennaro: 'Felice per Maldini! La difficoltà sarà confermarsi. Origi? La società non ha sbagliato… - vampafree : @GennaroSpinaa @CorkScrew12 @Domelol96 Ma il Milan ha avuto anche 70k abbonati. Negli ultimi 20 anni che di stagion… - Milannews24_com : #DiGennaro sul successo del #Milan ??? -