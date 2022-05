(Di domenica 29 maggio 2022) Canale 5, forte del successo di5, non soloil programma di informazione e spettacolo condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci ma conferma la versione estiva,, ancora una volta affidata a, il popolare volto del Tg5.5 proseguirà la programmazionea venerdì 24mentre lunedì 27prenderà il via la seconda edizione del talk mattutino, con un mese di anticipo rispetto all’anno scorso. A settembre ritroveremo Vecchi-Panicucci con la 15° stagione di5. E il resto del daytime? Forum è in replica dal 30 maggio, Uomini e Donne chiude il 1e Pomeriggio 5 proseguea metà ...

Advertising

Nic_dls00 : MATTINO 5 SI ALLUNGA FINO A FINE GIUGNO, POI MORNING NEWS CON SIMONA BRANCHETTI #Mattino5 #MorningNews ?????? - bubinoblog : MATTINO 5 SI ALLUNGA FINO A FINE GIUGNO, POI MORNING NEWS CON SIMONA BRANCHETTI -

ilmattino.it

Punteggio sicuramente troppo pesante per il Barche deve recriminare per i 3 pali e la ... Nella ripresa il Team Assacro si rimette in carreggiata fino al 4 - 5, ma il Lodiancora ......che dall'Atlantico settentrionale siverso la Scandinavia, con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa sull'Islanda. Previsioni meteo per domani, 26 maggio Al Nord: Al... Canottieri Napoli-Muri Antichi 7-12 nello splendore del Molosiglio Dopo il sold out degli eventi dello scorso weekend, il programma del Maggio dei Monumenti 2022 prosegue nel segno della street art e del teatro di strada. Tra i numerosi appuntamenti di ...Quarta e penultima giornata della kermesse. Le file si sono ulteriormente allungate nella mattinata per un temporaneo disservizio al sistema elettronico di lettura dei codici a barre dei biglietti ...