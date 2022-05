Lobby e logge, il lato oscuro della magistratura (Di domenica 29 maggio 2022) Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Csm, togati corrotti e la mano nera del sistema: il caso editoriale, e mediatico, al centro dell’attenzione degli ultimi anni. L’ex magistrato e il direttore, prima con “Il Sistema” e ora con “Lobby e logge” hanno regalato all’Italia una visione oscura all’interno dei palazzi degli intoccabili. La penna pungente di Sallusti, infatti, non si è risparmiata nemmeno nel sequel di quel film horror che ha come protagonista la magistratura italiana, asservita alle correnti. È il 2020 quando Palamara decide di cambiare rotta facendo del suo “pentimento” l’occasione per mostrare al popolo lo strapotere giudiziario in grado di far cadere i governi. A dimostrare la corruzione del sistema le parole dirette ed esplicative dell’ex magistrato che sembrano poter riassumere il tutto: “I giudizi tra i ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 29 maggio 2022) Alessandro Sallusti, Luca Palamara, Csm, togati corrotti e la mano nera del sistema: il caso editoriale, e mediatico, al centro dell’attenzione degli ultimi anni. L’ex magistrato e il direttore, prima con “Il Sistema” e ora con “” hanno regaall’Italia una visione oscura all’interno dei palazzi degli intoccabili. La penna pungente di Sallusti, infatti, non si è risparmiata nemmeno nel sequel di quel film horror che ha come protagonista laitaliana, asservita alle correnti. È il 2020 quando Palamara decide di cambiare rotta facendo del suo “pentimento” l’occasione per mostrare al popolo lo strapotere giudiziario in grado di far cadere i governi. A dimostrare la corruzione del sistema le parole dirette ed esplicative dell’ex magistrato che sembrano poter riassumere il tutto: “I giudizi tra i ...

