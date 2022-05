LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: azzurri per stupire nella canadese, in corso la semifinale femminile (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:32 Fiserova strappa il pass per la finale, terza posizione in 122.26 (1 penalità). 9:31 La polacca Stach prende penalità alle porte 15 e 21, inserendosi in nona posizione con un totale di 128.41. 9:29 Luknarova, dopo aver segnato il miglior parziale al primo rilevamento cronometrico, pasticcia nella seconda parte di percorso e chiude settima con un totale di 126.94. Qualificata per la finale Delassus. 9:26 Lilik si inserisce in seconda posizione. Nessuna penalità e tempo di 119.38. Metà atlete sono scese, mancano le ultime 10. 9:24 Wolffhardt non brillantissima, sesto posto con una discesa pulita in 128.31. 9:22 Numero di Hocevar in prossimità dell’arrivo! Spettacolare eschimo che le consente per il momento di piazzarsi in quarta posizione con 125.82. 9:19 La svizzera Alena ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:32 Fiserova strappa il pass per la finale, terza posizione in 122.26 (1 penalità). 9:31 La polacca Stach prende penalità alle porte 15 e 21, inserendosi in nona posizione con un totale di 128.41. 9:29 Luknarova, dopo aver segnato il miglior parziale al primo rilevamento cronometrico, pasticciaseconda parte di pere chiude settima con un totale di 126.94. Qualificata per la finale Delassus. 9:26 Lilik si inserisce in seconda posizione. Nessuna penalità e tempo di 119.38. Metà atlete sono scese, mancano le ultime 10. 9:24 Wolffhardt non brillantissima, sesto posto con una discesa pulita in 128.31. 9:22 Numero di Hocevar in prossimità dell’arrivo! Spettacolare eschimo che le consente per il momento di piazzarsi in quarta posizione con 125.82. 9:19 La svizzera Alena ...

