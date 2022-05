Lega, il nuovo consulente di Matteo è un avvocato di Frattaminore. E il partito è in subbuglio (Di domenica 29 maggio 2022) Certamente il racconto di Repubblica sarà un po’ in malafede però qualcosa di vero dovrà pur esserci. Per farla breve sembra che nello stato maggiore leghista nessuno fosse a conoscenza dell’intenzione di Matteo Salvini di recarsi a Mosca per incontrare Putin. Un’ansia di protagonismo che anche nella cerchia ristretta che affianca il Capitano viene vista con una certa diffidenza. Perché da qualche settimana c’è un nuovo consulente molto ascoltato dal segretario per quanto riguarda gli affari esteri e che sta creando subbuglio nel Carroccio. Scrive Repubblica che Salvini “mentre girava piazze elettorali professando la pace, dicendosi contrario al nuovo invio di armi agli ucraini, ha continuato a cercare gli agganci giusti per giungere a Vladimir Putin, il punto di riferimento internazionale mai ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 maggio 2022) Certamente il racconto di Repubblica sarà un po’ in malafede però qualcosa di vero dovrà pur esserci. Per farla breve sembra che nello stato maggiore leghista nessuno fosse a conoscenza dell’intenzione diSalvini di recarsi a Mosca per incontrare Putin. Un’ansia di protagonismo che anche nella cerchia ristretta che affianca il Capitano viene vista con una certa diffidenza. Perché da qualche settimana c’è unmolto ascoltato dal segretario per quanto riguarda gli affari esteri e che sta creandonel Carroccio. Scrive Repubblica che Salvini “mentre girava piazze elettorali professando la pace, dicendosi contrario alinvio di armi agli ucraini, ha continuato a cercare gli agganci giusti per giungere a Vladimir Putin, il punto di riferimento internazionale mai ...

