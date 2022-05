Le trattative per sbloccare il grano ucraino (Di domenica 29 maggio 2022) La situazione è ancora in stallo, ma sabato Putin ha parlato con Macron e Scholz per trovare un compromesso Leggi su ilpost (Di domenica 29 maggio 2022) La situazione è ancora in stallo, ma sabato Putin ha parlato con Macron e Scholz per trovare un compromesso

