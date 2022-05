La Ferrari butta via un altro weekend e Leclerc è un fiume in piena: Verstappen e Perez ringraziano (Di domenica 29 maggio 2022) Non basta avere la macchina migliore, non basta dominare le qualifiche e scattare dalla prima fila con entrambe le vetture. Serve anche azzeccare le strategie, mostrare elasticità e coraggio in gara. Quello che a Monaco manca alla Ferrari, che da un uno-due praticamente certo su un circuito come quello di Montecarlo in cui è impossibile superare, si ritrova a dover chiudere seconda con Sainz e addirittura quarta con Leclerc. E a questo punto, la Red Bull ringrazia e allunga in classifica piloti con Verstappen (seppur di poco, visto che l’olandese chiude terzo) e nella costruttori grazie a un super Sergio Perez, che vince la sua terza gara nel Mondiale. Una gara pazza, visto che proprio intorno all’orario della partenza arriva inesorabile la pioggia. La direzione di gara, che dopo i disastri di Masi dell’anno scorso è ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Non basta avere la macchina migliore, non basta dominare le qualifiche e scattare dalla prima fila con entrambe le vetture. Serve anche azzeccare le strategie, mostrare elasticità e coraggio in gara. Quello che a Monaco manca alla, che da un uno-due praticamente certo su un circuito come quello di Montecarlo in cui è impossibile superare, si ritrova a dover chiudere seconda con Sainz e addirittura quarta con. E a questo punto, la Red Bull ringrazia e allunga in classifica piloti con(seppur di poco, visto che l’olandese chiude terzo) e nella costruttori grazie a un super Sergio, che vince la sua terza gara nel Mondiale. Una gara pazza, visto che proprio intorno all’orario della partenza arriva inesorabile la pioggia. La direzione di gara, che dopo i disastri di Masi dell’anno scorso è ...

Advertising

neothehackerV2 : Turrini 'la RB butta l'amo e la Ferrari abbocca amo, canna e persino il mulinello! ' ??????? #SkyMotori - feddynventor : @codiii__ Tanta gente che sta screditando alla Ferrari... E nessuno riconosce che nulla butta via.. il massimo lo d… - dunk4n_ : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Ancora una volta la Ferrari butta nel cesso una vittoria già fatta… - ScheiferM : Per la seconda volta consecutiva Ferrari butta via il primo posto sul podio. Problema di affidabilità ok, ma che il… - sportface2016 : La #Ferrari butta via un altro weekend e #Leclerc è un fiume in piena. Ma #Binotto promette: 'Non è ancora finita,… -