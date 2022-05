Juventus, Vlahovic e Chiesa ospiti al GP di Monaco (Di domenica 29 maggio 2022) : i due bianconeri immortalati nel box della Ferrari È il giorno del GP di Monaco, la settima prova del Mondiale di Formula 1 andrà in scena questo pomeriggio. La Ferrari scatterà con entrambe le monoposto in prima fila: Charles Leclerc è in pole position. ? ?????????? ?? ??? ???????! ????@federicoChiesa and Dusan Vlahovic are at the @F1 in Monaco ahead of today’s Grand Prix. ?? pic.twitter.com/V0SWJ8pgQO— JuventusFC (@Juventusfcen) May 29, 2022 Ad assistere alla corsa ci sono anche due ospiti d’eccezione: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) : i due bianconeri immortalati nel box della Ferrari È il giorno del GP di, la settima prova del Mondiale di Formula 1 andrà in scena questo pomeriggio. La Ferrari scatterà con entrambe le monoposto in prima fila: Charles Leclerc è in pole position. ? ?????????? ?? ??? ???????! ????@federicoand Dusanare at the @F1 inahead of today’s Grand Prix. ?? pic.twitter.com/V0SWJ8pgQO—FC (@fcen) May 29, 2022 Ad assistere alla corsa ci sono anche dued’eccezione: Dusane Federico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : Il nuovo (possibile) attacco della #Juventus intorno a #Vlahovic, in attesa del ritorno di #Chiesa ?? #Dybala ??… - marcoconterio : ?? #Commisso su #Vlahovic 'Il signorino ci ha rovinati. Ci aveva promesso che avrebbe rinnovato e non abbiamo preso… - GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, dov’è finito Ihattaren? Spunta l’Ajax sul fronte #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - aifosatir : RT @sedrani_l: Quando il proprietario della tua squadra di calcio è così ricco che la domenica ti porta a vedere la formula 1 perché ha pur… -