Il St - Etienne perde ai rigori e retrocede: invasione e disordini (Di domenica 29 maggio 2022) Succede il finimondo dopo i rigori che condannano il St - Etienne alla retrocessione dopo 18 anni. Si salva l'Auxerre Leggi su video.gazzetta (Di domenica 29 maggio 2022) Succede il finimondo dopo iche condannano il St -alla retrocessione dopo 18 anni. Si salva l'Auxerre

Advertising

GTV_Drek : RT @DiMarzio: #Ligue1 | Il @ASSEofficiel perde ai rigori lo spareggio con l'@AJA e retrocede in #Ligue2 - DiMarzio : #Ligue1 | Il @ASSEofficiel perde ai rigori lo spareggio con l'@AJA e retrocede in #Ligue2 - Thy_76 : @federicocasotti In una stagione la Ligue 1 perde saint etienne e bordeaux. È tutto estremamente clamoroso. - Andrea_82b15 : RT @putipo: Fischio finale di ##ASSE #AJA. St Etienne perde ai rigori e scivola in Ligue 2. Appena segnato ultimo rigore parte tifo verde i… - Thy_76 : @putipo In un colpo solo la Ligue 1 perde due squadre storiche: saint etienne e bordeaux -