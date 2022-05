GP Monaco: Perez vince a Monte Carlo, Leclerc quarto (Di domenica 29 maggio 2022) Il GP di Monaco è stato condizionato dalla pioggia nelle fasi iniziali. La partenza è stata posticipata di un’ora, ma non per il meteo. Il motivo, secondo quanto spiegato dai commentatori di Sky Italia, è stato il semaforo che non funzionava. Nel corso del Gran Premio, l’asfalto si è asciugato e a spuntarla è stato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita: Verstappen vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclerc GP Monaco F1: prima fila tutta Ferrari con Leclerc in pole GP Arabia Saudita, F1: a Perez la pole, Ferrari subito dietro GP Emilia Romagna: Verstappen conquista la pole, ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 29 maggio 2022) Il GP diè stato condizionato dalla pioggia nelle fasi iniziali. La partenza è stata posticipata di un’ora, ma non per il meteo. Il motivo, secondo quanto spiegato dai commentatori di Sky Italia, è stato il semaforo che non funzionava. Nel corso del Gran Premio, l’asfalto si è asciugato e a spuntarla è stato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Arabia Saudita: Verstappenin volata sucon mezzo secondo di vantaggio GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni conGPF1: prima fila tutta Ferrari conin pole GP Arabia Saudita, F1: ala pole, Ferrari subito dietro GP Emilia Romagna: Verstappen conquista la pole, ...

ESPNF1 : SERGIO PEREZ WINS IN MONACO! ?????? - Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - ACM_Media : ? Sergio Perez remporte le 79e F1 Grand Prix de Monaco ? _____ ? Sergio Perez wins the 79th F1 Monaco Grand Prix… - JazmineArboleda : RT @ESPNF1: SERGIO PEREZ WINS IN MONACO! ?????? - saypeace14 : RT @ESPNF1: SERGIO PEREZ WINS IN MONACO! ?????? -