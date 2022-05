Giannini sconsolato | “Fallimento totale delle previsioni su Putin | nessun tracollo veloce”

(Di domenica 29 maggio 2022) Massimo, direttore de La Stampa, è tra gli ospiti con cui Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa su Rai3, analizza gli sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina nell'edizione del 29 maggio del suo programma: “Purtroppo quello che viene in campo in maniera sempre più evidente è che il conflitto va avanti, durerà. Quello che si immaginava e cioè unpiuttostodella Russia e dinon si sta verificando”. Nel corso della puntata interviene anche Ilario Piagnerelli, giornalista di Rainews ed inviato in Ucraina: “Vladimircontinua a dire che è colpa degli ucraini che hanno minato i porti, mentre Kiev replica e dice che non solo la Russia ha non solo attuato il blocco natale, ma ha minato essa stessa i porti”.

Per non parlare del rischio della terza guerra mondiale : qui Massimo Giannini è un campione di ... peccato che quando chiedi come funziona, chi deve darti delle risposte allarga le braccia.