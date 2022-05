Gerry Scotti | la rivelazione che crea rabbia e dispiacere | “Non arriva a fine mese”

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 29 maggio 2022), conduttore tra i più amati della tv, si è lasciato andare ad uno sfogo in merito ad una situazione davvero spiacevole Per la coppia composta dae da Michelle Hunziker manca sempre meno alladel loro impegno alla guida di “Striscia la notizia”. La puntata conclusiva dello storico tg satirico di Canale 5 è prevista per la data di venerdì 10 giugno. Questo perché, come ogni anno, il programma di Antonio Ricci si appresta alla tradizionale pausa estiva, prima di ripartire con le riprese verso l’inizio della prossima stagione.(Websource)Per il momento, ancora non sono stati resi noti i nomi dei due presentatori che apriranno il sipario in occasione della nuova edizione di “Striscia”. Ovviamente i favoriti sono ...