DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: Sainz incollato a Perez, serve una magia per il sorpasso (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO -7? Altissimi i tempi di Perez. Ma il messicano non sbaglia nulla. -8? Giro veloce per Norris e punto di bonus momentaneo. -9? Sainz in scia a Perez, ma azzarderà il sorpasso? -9? Tanto graining ora alle gomme di Perez. -10? Giro veloce per Alonso! -11? TRENINO A Montecarlo! Perez, Sainz, Verstappen e Leclerc sono racchiusi in 2?5. -13? Si alzano i tempi di Perez, Sainz si porta ad un secondo. Ma il discorso è sempre lo stesso: dove e come superare a Montecarlo? Bisognerebbe prendersi un rischio eccessivo. -14? Quindi la Ferrari ha sbagliato due volte. 1) Leclerc ha reagito con un giro di ritardo ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO -7? Altissimi i tempi di. Ma il messicano non sbaglia nulla. -8? Giro veloce per Norris e punto di bonus momentaneo. -9?in scia a, ma azzarderà il? -9? Tanto graining ora alle gomme di. -10? Giro veloce per Alonso! -11? TRENINO A, Verstappen e Leclerc sono racchiusi in 2?5. -13? Si alzano i tempi disi porta ad un secondo. Ma il discorso è sempre lo stesso: dove e come superare a? Bisognerebbe prendersi un rischio eccessivo. -14? Quindi la Ferrari ha sbagliato due volte. 1) Leclerc ha reagito con un giro di ritardo ...

