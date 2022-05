Chi è Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio? I due hanno avuto figli? (Di domenica 29 maggio 2022) Nato nel 1948, Stefano D’Orazio è stato una delle colonne dei Pooh. Batterista del gruppo, è stato anche autore di parte dei testi delle canzoni nonché responsabile manageriale. L’uomo è morto il 6 novembre 2020 all’età di 72 anni a causa di complicazioni causate dal COVID-19, lasciando un vuoto immenso nel gruppo, nei fan e nella moglie – Tiziana Giardoni. Ma chi è e cosa fa Tizana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio? Conosciutisi nel 2007, i due erano convolati a nozze il 12 settembre 2017, giorno del 69esimo compleanno dell’artista. Il loro è stato un bellissimo e grande amore. Come raccontato in più occasioni, D’Orazio aveva sempre detto che non si sarebbe mai sposato, con lei aveva però cambiato idea (e alla sua ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 29 maggio 2022) Nato nel 1948,è stato una delle colonne dei Pooh. Batterista del gruppo, è stato anche autore di parte dei testi delle canzoni nonché responsabile manageriale. L’uomo è morto il 6 novembre 2020 all’età di 72 anni a causa di complicazioni causate dal COVID-19, lasciando un vuoto immenso nel gruppo, nei fan e nella. Ma chi è e cosa fa Tizanadi? Conosciutisi nel 2007, i due erano convolati a nozze il 12 settembre 2017, giorno del 69esimo compleanno dell’artista. Il loro è stato un bellissimo e grande amore. Come raccontato in più occasioni,aveva sempre detto che non si sarebbe mai sposato, con lei aveva però cambiato idea (e alla sua ...

