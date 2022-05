Carlo Ancelotti, Re di Coppa. A Napoli era stato giudicato “bollito”, “sistematore di parenti” e “pensionato”. Occasione perduta da una generazione di perdenti (Di domenica 29 maggio 2022) Stagione trionfale per Carlo Ancelotti. Alla guida del Real Madrid, Carlo Ancelotti dopo aver vinto la Liga ha conquistato anche la Champions League. E’ la quarta volta che Carlo Ancelotti conquista la Champions League (leggi di più) alla guida delle squadre – parole sue – “che ha amato di più”. Il cammino in Champions di Carlo Ancelotti è stato davvero esaltante. I blancos hanno confezionato delle rimonte incredibili contro superpotenze del calcio mondiale come PSG e Manchester City. Ed anche nella finalissima, Carlo Ancelotti ha imposto la sua supremazia ad un’altra icona del calcio contemporaneo come Klopp. Carlo Ancelotti ha vinto quattro ... Leggi su optimagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Stagione trionfale per. Alla guida del Real Madrid,dopo aver vinto la Liga ha conquianche la Champions League. E’ la quarta volta checonquista la Champions League (leggi di più) alla guida delle squadre – parole sue – “che ha amato di più”. Il cammino in Champions didavvero esaltante. I blancos hanno confezionato delle rimonte incredibili contro superpotenze del calcio mondiale come PSG e Manchester City. Ed anche nella finalissima,ha imposto la sua supremazia ad un’altra icona del calcio contemporaneo come Klopp.ha vinto quattro ...

