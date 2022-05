Cadaveri ammassati in un supermercato a Mariupol: nuove testimonianze delle atrocità dei soldati russi (Di domenica 29 maggio 2022) Corpi gettati in un sacco nero o accatastati l’uno sull’altro come se fossero immondizia. Continuano a emergere nuove atrocità commesse dalle truppe del Cremlino a Mariupol, la città ormai sotto il controllo dei russi. Il... Leggi su europa.today (Di domenica 29 maggio 2022) Corpi gettati in un sacco nero o accatastati l’uno sull’altro come se fossero immondizia. Continuano a emergerecommesse dalle truppe del Cremlino a, la città ormai sotto il controllo dei. Il...

Advertising

romatoday : Cadaveri ammassati in un supermercato a Mariupol: nuove testimonianze delle atrocità dei soldati russi… - KatanecSreko : “Cadaveri ammassati in un supermercato”.leggo e mi rendo conto che ci stiamo abituando a questa assurda guerra e ai suoi orrori. - AlbanoNicola : @repubblica Le prove ? In un'epoca dove anche l'ultimo profugo che sbarca a Lampedusa ha uno smartphone con fotocam… - waltergianno : Ho visto la foto dei cadaveri ammassati al supermercato: terribile. Non l'ho pubblicata sul post ma c'è link che ri… - Lucia41194788 : RT @LConversazione: Quello di cui si parla ora: cadaveri di ucraini ammassati nei supermercati #Mariupol #RussianArmy #russianpsychopaths #… -