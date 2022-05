Bimba di 3 anni investita a Palermo (Di domenica 29 maggio 2022) Una Bimba di 3 anni di Monreale è stata investita ieri sera in via Barcarello a Sferracavallo, quartiere di Palermo, da un’auto guidata da un giovane.La bambina stava passeggiando con i genitori quanto è stata colpita da una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento.Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. La piccola è stata soccorsa e trasportata all’ospedale dei Bambini. La prognosi è riservata. L’auto è stata sequestrata. (Ansa) Etna, bocca effusiva si è aperta nella Valle del Bove La Palma d’Oro di Cannes a “Triangle of Sadness” di Ruben O’stlund Rimozione cetaceo a Scoglitti, riunione a Ragusa FOTO Maltempo, forti piogge e allagamenti nel cosentino L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022) Unadi 3di Monreale è stataieri sera in via Barcarello a Sferracavallo, quartiere di, da un’auto guidata da un giovane.La bambina stava passeggiando con i genitori quanto è stata colpita da una Volkswagen Polo, per cause in corso di accertamento.Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. La piccola è stata soccorsa e trasportata all’ospedale dei Bambini. La prognosi è riservata. L’auto è stata sequestrata. (Ansa) Etna, bocca effusiva si è aperta nella Valle del Bove La Palma d’Oro di Cannes a “Triangle of Sadness” di Ruben O’stlund Rimozione cetaceo a Scoglitti, riunione a Ragusa FOTO Maltempo, forti piogge e allagamenti nel cosentino L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

