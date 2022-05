Venezia-Atlantide, dentro e fuori dallo schermo (Di sabato 28 maggio 2022) Nel corso di un giorno e di una notte – scrive Platone nel Timeo – l’Isola di Atlantide sommersa dal mare scomparve». Quella di Yuri Ancarani sembra però essere sopravvissuta, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 28 maggio 2022) Nel corso di un giorno e di una notte – scrive Platone nel Timeo – l’Isola disommersa dal mare scomparve». Quella di Yuri Ancarani sembra però essere sopravvissuta, L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MMaky1971 : Adesso spaccio Venezia per Atlantide, m improvviso santone e faccio i big money #quartogrado - atlantide_Chris : RT @robymessi65: In giro per venezia - altreconomia : Yuri Ancarani. Venezia non è (solo) romantica. Il film “Atlantide” racconta il cambiamento della Laguna attraverso… -