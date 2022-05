Vaiolo scimmie | virus isolato a Milano

Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - NicolaPorro : ?? “Sì a una #quarantena di 21 giorni...'. C'è chi insiste nel volerci richiudere ?? - Paola_zrz : RT @AStramezzi: Non commento o mi radiano sul serio Vaiolo, arrivano vaccini e quarantena: la circolare del ministero della Salute https:/… - Ama_Lella : RT @AxlGuidato: Scarico di dati Pfizer sugli effetti collaterali del vaccino Covid: Il vaiolo delle scimmie è il rebranding dell'herpes zos… -

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha anche chiesto di non cedere al ...'Il laboratorio del San Martino ha comunicato ad Alisa che il test sulla ragazza rientrata dalle Canarie, e con una malattia che poteva essere ricondotta aldelle, è risultato negativo, anche se permane un periodo di osservazione. Regione Liguria ha in ogni caso attivato tutti i protocolli per affrontare il caso e per uniformarsi con una ...L'Organizzazione mondiale della Sanità ha anche chiesto di non cedere al panico. All'ospedale Sacco di Milano è stato intanto isolato il virus responsabile dell'epidemia da vaiolo ...La vaccinazione sarà in ogni caso limitata "a casi molto specifici" dato che trasmissibilità e rischio connessi al vaiolo delle scimmie "non è comparabile" con il Covid. (QUOTIDIANO NAZIONALE) ...