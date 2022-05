Uomini e Donne, ex tronista contro Tina Cipollari: “Meriteresti tanti calci in cu*o!” (Di sabato 28 maggio 2022) Tina Cipollari in questi giorni ha tenuto banco a Uomini e Donne con le sue liti e gli insulti che si è scambiata con Fabio Nova e Pinuccia Della Giovanna, rispettivamente cavaliera e dama del trono over. Ma se la maggior parte del pubblico del programma di Maria De Filippi tendenzialmente è dalla parte della storica opinionista, c’è anche chi la critica fortemente… e non solo! Un attacco frontale con tanto di insulto è arrivato infatti a Tina da una ex protagonista di Uomini e Donne, la tronista Rossella Intellicato, collega di trono di Ludovica Valli. Rossella e Tina ai tempi litigarono così forte da mettersi le mani addosso, e la ragazza in seguito a ciò decise di lasciare il programma. Oggi a quanto pare non ha dimenticato quanto ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 maggio 2022)in questi giorni ha tenuto banco acon le sue liti e gli insulti che si è scambiata con Fabio Nova e Pinuccia Della Giovanna, rispettivamente cavaliera e dama del trono over. Ma se la maggior parte del pubblico del programma di Maria De Filippi tendenzialmente è dalla parte della storica opinionista, c’è anche chi la critica fortemente… e non solo! Un attacco frontale con tanto di insulto è arrivato infatti ada una ex protagonista di, laRossella Intellicato, collega di trono di Ludovica Valli. Rossella eai tempi litigarono così forte da mettersi le mani addosso, e la ragazza in seguito a ciò decise di lasciare il programma. Oggi a quanto pare non ha dimenticato quanto ...

Advertising

AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - matteosalvinimi : L’Aquila, con squadra Lega, a sostegno del candidato sindaco Biondi, donne e uomini pronti a prendersi cura della p… - ale_dibattista : #OstinatieContrari podcast con personaggi in lotta per la giustizia, per la cultura, per la verità. Uomini e donne… - LuisaMele1960 : @RaiUno @sautieri Sisi...solita trasmissione maschilista solo per uomini bavosi:presentatrice bellissima e collabor… - Alessandro_V_I : RT @giovanni_poloni: Cari uomini io non parlo perché sono uomo ma penso che le donne dovrebbero essere rispettate come nei vecchi tempi con… -