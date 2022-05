“Soltanto oggi lo fa...” Meloni punge Salvini ed esclude un'asse con il Pd (Di sabato 28 maggio 2022) Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha rilasciato un'intervista a Bruno Vespa durante l'iniziativa ‘Forum in Masseria' in corso di svolgimento in Puglia. Il primo tema toccato dalla leader del partito di opposizione è quello delle parole pronunciate da Matteo Salvini, numero uno della Lega, che ha affermato che in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni sarà il partito che ha preso anche un solo voto in più ad indicare il presidente del Consiglio: “Che il segretario della Lega riconosca oggi che io possa diventare premier se Fratelli d'Italia prende più voti nella coalizione mi ha colpito, soprattutto che non lo abbia detto prima. È un chiarimento necessario, giusto e buono al contrario della timidezza con cui si risponde a questa domanda”. Meloni si è poi soffermata sulla ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ha rilasciato un'intervista a Bruno Vespa durante l'iniziativa ‘Forum in Mria' in corso di svolgimento in Puglia. Il primo tema toccato dalla leader del partito di opposizione è quello delle parole pronunciate da Matteo, numero uno della Lega, che ha affermato che in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni sarà il partito che ha preso anche un solo voto in più ad indicare il presidente del Consiglio: “Che il segretario della Lega riconoscache io possa diventare premier se Fratelli d'Italia prende più voti nella coalizione mi ha colpito, soprattutto che non lo abbia detto prima. È un chiarimento necessario, giusto e buono al contrario della timidezza con cui si risponde a questa domanda”.si è poi soffermata sulla ...

