Schiava sessuale di Berlusconi? Ora parla Ruby | Vi dico cosa faccio davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Karima El Mahroug aveva scelto la via del silenzio: dopo anni sotto i riflettori, additata come una poco di buono e inseguita dalle procure, la ragazza che si faceva chiamareRubacuori, aveva deciso di non esporsi più. Diventata mamma di una bambina, Sofia Aida, per un certo periodo Karima è fuggita in Messico, poi è tornata in Italia e ha aperto un ristorante: altro look, altre abitudini, altre priorità; qualche foto sui social, come quella di lei in bikini che gioca con la figlia sulla spiaggia, un pomeriggio di shopping a Milano immortalato dal paparazzo di turno, un selfie con un amico. Cose normali, se non fosse che la vicenda giudiziaria in cui Karima è coinvolta, anzi per i pm di Milano attrice protagonista insieme a Silvio, non è affatto conclusa e ogni volta che torna fa rumore. PERICOLOSA Mercoledì il procuratore ...